Inter-Atletico Madrid, Arnautovic decisivo: infortunio Thuram

San Siro in festa per l'Inter, che batte l'Atletico Madrid grazie a un gol di Arnautovic nel secondo tempo, dopo aver sprecato diverse occasioni. L'Inter domina la ripresa, creando molte opportunità contro un Atletico che fatica a reagire. Nonostante un inizio con tentativi falliti da entrambe le parti e una prestazione iniziale sottotono, i nerazzurri si svegliano prima dell'intervallo, con Lautaro Martinez in evidenza ma senza fortuna. Nella ripresa, nonostante gli errori, Arnautovic trova il gol del definitivo 1-0 al 74', scatenando l'entusiasmo del pubblico di casa.