A Napoli il maestro presepaio Marco Ferrigno di San Gregorio Armeno ha realizzato la statuina di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è rappresentato con valigia in mano che saluta i tifosi pronto a partire per il Canada.«La regalerò a Lorenzo per ringraziarlo dei dieci anni fantastici che ci ha regalato» così il maestro Ferrigno. Insigne ha appena un firmato un contratto fino al 2028 con il Toronto Fc, con il quale percepirà 11 milioni euro netti all'anno, compresi i bonus. (LaPresse)