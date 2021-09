Infortunio Dybala, la preoccupazione dei tifosi della Juventus

Dybala show, Dybala in lacrime. Venti minuti divisi tra gioia e dolore per l'infortunio che ha costretto fuori dal campo per la stella juventina. È durata poco più di 20 minuti la sua partita contro la Sampdoria, ferma sull'1-0 con gol proprio della Joya. L'argentino, infatti, è stato costretto al cambio per un problema muscolare: il capitano bianconero è uscito in lacrime e sulle sue gambe, consolato da Morata, Bentancur e Chiesa, ma evidentemente ha percepito la gravità dell'infortunio. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico intanto sui social scattano i messaggi preoccupati dei tifosi della Juventus.

