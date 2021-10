Sembra che il vincitore sia uno, ma il recupero all'ultimo istante, e il sorpasso, sono sorprendenti: ecco gli ultimi istanti della Venice Marathon e il taglio del traguardo. Una gara sentita e amata, che va oltre la competizione sportiva, anche se quest'anno il brivido c'è stato davvero al traguardo: nella gara maschile il keniano Anderson Seroi ha messo in scena un recupero straordinario, tagliando per primo il traguardo in 2:12.21.