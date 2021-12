Il Bergerac (Serie D francese) batte il Metz e vola ai trentaduesimi della Coppa di Francia

La città di Cyrano ha un nuovo eroe, anzi gli eroi sono undici, indossano un completino da calcio e corrono dietro il pallone. Con l'intento di fare gol. E Il Bergerac, squadra di Serie D francese ovvero la National 2, ne ha fatto uno in più del Metz, che invece milita in Ligue 1, esattamente come Neymar, Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma (tre personaggi a caso). Con cinque rigori messi a segno contro i quattro dei granata, i "dilettanti" sono volati ai trentaduesimi di finale della Coppa di Francia. Eh sì, è stata una festa. Per tutti. Anche nel campetto immerso tra le casette.