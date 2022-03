Dal ritiro della Nazionale svedese l'attaccante del Milan è tornato a parlare del suo futuro: «Davanti alla prospettiva di smettere provo un po' di panico, non proverò mai più questa adrenalina. Continuerò il più a lungo possibile e non voglio avere pentimenti. E la tristezza più grande sarà per chi non mi vedrà più giocare...». Idee chiare sui playoff mondiali: «Andremo in Qatar»