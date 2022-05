Haaland, Guardiola ai giornalisti: «Vorrei parlarne ma non posso...»

«Il Borussia Dortmund e il Manchester City mi hanno fatto sapere che non ho il diritto di dire ciò che so finché l'affare non sarà stato formalmente concluso. Quindi mi dispiace, ma non posso dire niente». Così Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Wolverhampton, ha risposto a una domanda sull'ormai imminente trasferimento di Erling Haaland al Manchester City, che ormai tutti i media britannici danno per certo. «Ci sarà tempo di riparlarne», ha aggiunto il tecnico dei Citizens.