Polemica Goggia-Brignone, Sofia al rientro in Italia: «Preferisco glissare, come faccio in discesa libera»

(LaPresse) Sofia Goggia preferisce non rispondere alle accuse della madre di Federica Brignone, che la ha definita "egocentrica" e che ha dichiarato che l'infortunio della bergamasca non era "così grave". «Preferisco glissare, esattamente come faccio in discesa libera, che forse è la cosa che mi viene meglio. Non voglio alimentare inutili questioni». Il fratello Tommaso Goggia, che ha accolto insieme ai genitori Sofia, ha detto: «Da fratello non mi curo tanto di queste cose. Anche Federica ha vinto oggi una medaglia, congratulazioni a lei". Poi ha aggiunto: "Se fossi un atleta proverei rispetto, non invidia».