Giorgio Avola, dall'oro olimpico alla laurea: «La mia vita da atleta-studente e l'importanza di sapersi reinventare»

Giorgio Avola è il primo studente-atleta a laurearsi con il programma Dual Career dell'Università Luiss. Dopo i successi in pedana - oro alle Olimpiadi di Londra e, più recentemente, bronzo agli ultimi europei di scherma in Turchia - Avola ha conseguito a pieni voti la laurea in Economia e Management.

Prossimi obiettivi? «Prepaparsi per le Olimpiadi di Parigi del 2024, ma anche continuare gli studi: sono entrato nel programma MBA, il Master in Business Administration della Luiss Business School».