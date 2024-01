Gigi Riva, Pavoletti: «Se ne va il più grande attaccante italiano di sempre»

"Oggi è difficile trovare le parole. Ieri è arrivato questo brutto colpo, mi immagino soltanto cosa sia stato per i sardi, per i familiari. Ci tenevo a fare le mie sincere condoglianze alla famiglia e a tutto il popolo sardo, oltre che a tutto il calcio italiano, perchè oggi abbiamo perso il più grande attaccante italiano di tutti i tempi". Così il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, parlando prima di visitare la camera ardente allestita per Gigi Riva allo stadio 'Unipol Domus' del capoluogo sardo. "In questi anni ho avuto modo di ascoltare le sue parole sia sulla squadra che su di me, quindi ci tenevo a essere il primo a portare il mazzo di fiori per la squadra, per i suoi amati colori rossoblù", ha aggiunto Pavoletti. (LaPresse)