In centinaia di persone si sono presentate all'Unipol Domus, lo stadio del Cagliari , per l'ultimo saluto a Gigi Riva . L'ex capitano rossoblù è scomparso ieri a 79 anni. Tantissimi tifosi stanno facendo la coda per accedere alla camera ardente. I funerali di "Rombo di Tuono" si terranno domani pomeriggio. (LaPresse)