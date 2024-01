Gigi Riva, fischi durante il minuto di silenzio: tifosi indignati durante la finale Napoli-Inter

La scomparsa di Gigi Riva la sera della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli è stata una pagina drammatica per il calcio, soprattutto per via della scomparsa del più grande bomber della Nazionale italiana, nonché indimenticato eroe dello scudetto del Cagliari del 1970 e protagonista della vittoria azzurra agli Europei del 1968, nonché in campo durante la 'partita più bella di sempre', Italia-Germania 4-3: per questo motivo in molti si stanno indignando per i fischi che si sono sentiti chiaramente allo stadio di Riad durante il minuto di silenzio che ha preceduto la partita. Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB