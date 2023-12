La Juventus frena a Marassi con il Genoa

Finisce 1-1 Genoa-Juventus, primo anticipo della 16esima giornata di Serie A. Bianconeri in vantaggio con un rigore di Chiesa, il pari rossoblù firmato da Gudmundsson. La squadra di Allegri sale a 37 punti in classifica, ma resta seconda e fallisce il nuovo sorpasso sull'Inter, impegnata domani sera all'Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri, avanti di un punto, hanno una chance per allungare in vetta. Oggi Lecce-Frosinone, Napoli-Cagliari e Torino-Empoli. Domani, tra gli altri incontri, Milan-Monza, lunch match delle 12.30.