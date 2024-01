Gambia, atterraggio d'emergenza per l'aereo che trasportava la nazionale: giocatori svenuti

Il viaggio della Nazionale del Gambia verso la Coppa d'Africa è iniziato con un atterraggio d'emergenza dopo soli 9 minuti di volo. Il piccolo charter ha subito infatti una depressurizzazione a causa di una perdita d'ossigeno in cabina, causando crisi respiratorie e svenimenti tra i giocatori. Fortunatamente, l'aereo è atterrato in sicurezza. Il CT Tom Sainftiet ha espresso preoccupazione e rabbia per la gravità dell'incidente, affermando che "potevamo essere tutti morti". Alcuni giocatori si sono svegliati solo dopo l'atterraggio. Il giocatore Saidy Janko ha dichiarato su Instagram che la mancanza di ossigeno e il caldo intenso hanno causato malori e vertigini.