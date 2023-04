Galatasaray, primo assist di Zaniolo a Icardi in Coppa

Abbraccio significativo che fa venire in mente la Serie A di qualche tempo fa. Primo assist di Zaniolo a Icardi che va a segno con la maglia del Galatasaray in Coppa di Turchia. La partnership tra l'ex Roma e Inter, però, non consente alla squadra di superare il turno. Il Basaksehir si impone infatti 3-2