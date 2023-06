Finale Europa League Siviglia-Roma: UEFA apre indagine su José Mourinho

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore della Roma, José Mourinho, "per insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara". L'indagine è relativa alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, vinta 5-2 dopo i rigori dalla squadra spagnola e giocata alla Puskas Arena di Budapest. Mourinho al temine della partita aveva fortemente criticato l'operato dell'arbitro inglese Anthony Taylor, con cui aveva già polemizzato in Premier League ai tempi in cui era manager del Chelsea. Sulla società giallorossa è stata anche aperta un'inchiesta per "condotta scorretta della squadra" e dovrà rispondere di "lanci di oggetti, accensione di fuochi di artificio e atti di danneggiamento" da parte della sua tifoseria. Immagini di: "Gianluca Viscogliosi/SportItaliaTV"

Inviati del 03/06/23 11:00 -- Audio - Calcio, finale Europa League: UEFA apre indagine su José Mourinho

00:00:00:00 20230603_video_10595665 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00