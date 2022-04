L'Alto Adige conquista una storia promozione in Serie B grazie all'Fc Sudtirol che, con una doppietta firmata da Daniele Casiraghi al 41' pt e al 19' st, supera la Triestina sul terreno dello stadio Nereo Rocco di Trieste (2-0) e sale a 90 punti, consolidando il primo posto nella classifica del Girone A di Serie C. Dal 1947 un club altoatesino, il Bolzano, non approdava in B. Ecco la festa nello spogliatoio del club.