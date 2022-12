Ferrari realizza il sogno di tre bambini lungo 40 anni

Ferrari presenta il documentario "Keep on dreaming", di cui vedete un estratto, tributo a Enzo Ferrari e un regalo per tutti gli appassionati del Cavallino Rampante.

Per celebrare le feste infatti, la casa automobilistica ha riscoperto le lettere scritte a Enzo Ferrari nel 1985 dai suoi ammiratori più giovani e ha dato voce ai desideri raccontati dai bambini di 40 anni fai.

Migliaia di lettere arrivavano alla casella postale di Maranello, unico mezzo possibile all'epoca, alle quali Enzo Ferrari rispondeva senza nessuna eccezione.

Tra i mittenti più frequenti tifosi appassionati, ingegneri curiosi, ammiratori e bambini innamorati del Cavallino Rampante.

Tre di loro sono stati invitati a Maranello, dove hanno potuto conoscere di persona Piero Ferrari. "È stato emozionante incontrare tre persone che hanno scritto a mio padre quando erano bambini e che hanno ricevuto direttamente da lui una risposta. È successo più di 40 anni fa, ma mi ha commosso vedere come loro non abbiamo mai smesso di seguire e amare il mondo Ferrari", ha commentato il vice presidente di Ferrari.

Il documentario è disponibile su tutti i canali social di Ferrari (https://www.youtube.com/watch?v=-fvRxsqBpYM) e nasce da un'idea di We Are Social.