Ferrari presenta la Purosangue, prima vettura di Maranello 4 porte e 4 sedili

È stata svelata nella meravigliosa cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), la Ferrari Purosangue, prima auto a quattro sedili e quattro porte della storia del Cavallino Rampante. La Ferrari Purosangue monta l’iconico V12 aspirato della Casa di Maranello, in grado di erogare una potenza massima di 725 cv che permette di andare da 0 a 100 chilometri orari in 3,3 secondi. I sistemi di dinamica veicolo ispirati alle supersportive del Marchio rendono la Ferrari Purosangue una vera supersportiva a quattro porte, per emozioni di guida in puro stile Ferrari. È un'auto nata dalle esigenze dei Ferraristi, ai quali mancava la possibilità di una vettura che combinasse le prestazioni delle Ferrari con la comodità di avere spazio a disposizione (LaPresse)