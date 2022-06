F1, Verstappen vince in Canada davanti a Sainz

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Montreal, il pilota olandese ha preceduto la Ferrari di Sainz e la Mercedes di Hamilton. Grande rimonta di Leclerc con l'altra Rossa, quinto dopo essere partito dal fondo della griglia. Il campione del mondo in carica allunga in classifica generale. 49 i punti di vantaggio di Verstappen sul compagno di scuderia Perez, che precede di tre lunghezze Leclerc. Si torna in pista tra due settimane a Silverstone, in Gran Bretagna.