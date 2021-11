F1, Gp Qatar: il casco arcobaleno di Hamilton

N gesto che ha "colorato" le prove libere del GP del Qatar di Formula 1. Lewis Hamilton ha indossato un casco con la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT, dopo aver sollevato la questione dei diritti umani nei Paesi del Golfo. «Penso che siamo tutti consapevoli che ci sono problemi in alcuni paesi in cui andiamo e soprattutto in questa parte del mondo», ha detto il sette volte campione del mondo. Il primo pilota di colore in F1, che ha fatto della lotta alla discriminazione la sua battaglia fuori pista, sente che la Formula 1, «venendo qui, ha il dovere di educare le persone su questi temi» dei diritti umani. Per Hamilton, i piloti devono «rendere lo sport più responsabile e assicurarsi che faccia davvero qualcosa quando va in questi paesi, ed è per questo che ho cercato di alzare la voce». «So che questi paesi stanno cercando di fare progressi e che non possiamo trasformare tutto dall'oggi al domani», ha continuato, ma se «una persona non può cambiare molto, collettivamente, possiamo avere un impatto maggiore».

Il casco di Hamilton ricorda la t-shirt e la mascherina indossate da un altro ex campione del mondo, Sebastian Vettel, la scorsa estate al Gran Premio d'Ungheria, nel bel mezzo di un dibattito su una legge accusata da molti leader europei di includere discriminazioni nei confronti dei membri della comunità LGBT.