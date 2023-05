F1, Gp Monaco: Hamilton arriva a Montecarlo con il motoscafo

Il tormentone del giovedì che apre il fine settimana che porta al gran premio di Montecarlo sono i rumors che arrivano dall'Inghilterra che vorrebbero Hamilton vicino alla Ferrari . A mettere a tacere il tutto ci pensa il diretto interessato che nella conferenza piloti è chiaro: «Sono solo speculazioni. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato» ha detto il pilota inglese dopo essere arrivato sul circuito cittadino in motoscafo.