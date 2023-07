F1, Gp Gran Bretagna: vince Verstappen. Male le Ferrari

(LaPresse) Max Verstappen ha vinto il Gp di Gran Bretagna davanti a due piloti inglesi, Lando Norris secondo con la McLaren e Lewis Hamilton terzo con la Mercedes. Quarta piazza per Oscar Piastri, davanti all'altra Mercedes di George Russell . Sesta piazza per l'altra Red Bull Red Bull di Sergio Perez. Gara da dimenticare per la Ferrari a Silvertstone, precipitata in nona e decima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che erano partiti al quarto e quinto posto. E' la sesta vittoria consecutiva per l'olandese della Red bull in questo mondiale su cui mette una seria ipoteca,. In classifica è saldamento primo a +99 sul compagno Perez. Prossima gara tra due settimane a Budapest