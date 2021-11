Patrice Evra torna a far sorridere i social. L'ex giocatore, oggi opinionista in tv, ha pubblicato un video mentre passeggia sul prato dell'Old Trafford dove giocò per molti anni vestendo la maglia del Manchester United. E con una battuta, prima di "assaggiare" il manto verde dello storico impianto inglese, saluta i suoi follower: «Quando vi dicevo che qui mangiavo l'erba...»