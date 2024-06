Europei di Atletica 2024, quando finiscono? Il programma del 12 giugno

Oggi, mercoledì 12 giugno, si svolge l'ultima giornata degli Europei 2024 di atletica a Roma. L'Italia punta alla vittoria del medagliere per la prima volta nella storia. Grande attesa per le staffette azzurre: la 4×100 di Marcell Jacobs è determinata a vincere il titolo, mentre la 4×400 maschile, con Luca Sito e Alessandro Sibilio, ha le carte in regola per ottenere grandi risultati mentre la 4×400 femminile può regalarci sorprese. Le speranze sono alte anche per Larissa Iapichino, che punta al podio nel salto in lungo. Da seguire la finale dei 1500 metri con Pietro Arese, Osama Meslek e Federico Riva. Gianmarco Tamberi e Mattarella, cosa si sono detti? Scoppia l'ironia sui social