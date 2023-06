Euro Under 21, al via la fase finale

EMBED





Al via oggi l'Europeo Under21, ospitato da Romania e Georgia. Tra le nazionali più attese tra le magnifiche 16, divise in quattro gironi, c'è l'Italia con un duplice obiettivo: andare a caccia di quello che sarebbe il sesto titolo continentale e del pass per Parigi 2024. E proprio la Francia - tra le favorite del torneo con la Spagna - incrocia il suo destino con quello degli azzurrini, nella sfida di domani a Cluj. Il ct Nicolato punta forte su capitan Tonali, ma anche su Gnonto e Scalvini, trio da tempo già nel giro della Nazionale maggiore di Mancini . Nel girone anche Norvegia e Svizzera.