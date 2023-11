Euro2024, Macedonia del Nord ko: Italia a un punto da qualificazione

L'Italia spazza via l'incubo Macedonia del Nord. Ieri sera, all'Olimpico di Roma, gli azzurri hanno vinto 5-2 il penultimo match di qualificazione a Euro 2024. A segno Darmian, poi la doppietta di Chiesa e nel finale i gol di Raspadori ed El Shaarawy. Ancora un rigore fallito da Jorginho, il terzo di fila con la maglia dela Nazionale. Lunedì l'ultima gara del girone con l'Ucraina, sul campo neutro di Leverkusen, in Germania. Per staccare il pass per gli Europei ai ragazzi di Spalletti basterà un pareggio. (Lapresse)