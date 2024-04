Dybala: «Vorrei che De Rossi continuasse alla Roma anche il prossimo anno»

EMBED





L'attaccante alla viglia della partita contro il Milan: «Con Daniele ci troviamo benissimo, alcune delle scelte non dipendono da me. È un lavoro della società, siamo tutti contenti del lavoro che sta facendo, tutti state vedendo i risultati, a noi ci farebbe piacere continuare con lui. Rispetto a me dovremo parlare con la società e che intenzioni ha. Adesso dobbiamo parlare della partita, è un momento positivo abbiamo tante partite difficili, importanti e sappiamo in che competizione vogliamo giocare il prossimo anno...»