Dybala, le visite mediche (infinite) della Joya: 5 ore dentro l'Hospital Particular do Algarve. Ecco cosa è successo

Dal nostro inviato Stefano Carina

Cinque ore di visite mediche. Il sorriso con il quale Dybala è sbarcato questa mattina a Faro ha lasciato il posto nel pomeriggio ad un volto leggermente provato, seppur nascosto dalla mascherina, per le lunghissime analisi alle quali l'argentino si è dovuto sottoporre. Le condizioni fisiche di Paulo non c'entrano nulla con il prolungarsi degli esami ma essendo l'Hospital Particular do Algarve la struttura di riferimento privata della zona per efficienza e competenza - e non avendo soprattutto un canale privilegiato come accade a Roma con la struttura d'elite di Villa Stuart - i tempi si sono inevitabilmente allungati.

Alle 18,15 ore italiane, Dybala è salito su un Van che da Faro lo porterà ad Albufeira, distante poco più di 45 chilometri. Ad attenderlo all'hotel Sao Rafael Atlantico ci saranno Pinto e Mourinho, il tecnico di ritorno dalla seduta pomeridiana. Da domani, la Joya sarà in campo. Da escludere che possa già giocare contro lo Sporting Lisbona, probabile invece che possa mettere qualche minuto nelle gambe nel match di sabato 23 contro il Nizza, che chiuderà il ritiro portoghese dei giallorossi.