Draghi: «Sport permette ai giovani di crescere e migliorarsi»

«Lo sport ha una dimensione comunitaria che non dobbiamo dimenticare. È spesso lontana dai riflettori, ma è al centro delle vite degli italiani. Porta emozioni e entusiasmo nelle nostre case e nelle nostre città. Crea legami, amicizie, solidarietà.Permette ai nostri giovani di crescere e di migliorarsi. E, in alcuni casi, segna l’inizio di un percorso che porta a una vittoria ai Campionati Europei. La più recente ma, ne sono certo, non l’ultima», così il presidente del Consiglio Draghi ai campioni della pallavolo durante un incontro a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it