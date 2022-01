Djokovic torna a Belgrado: «Sono deluso»

Novak Djokovic resterà nei prossimi giorni a Belgrado e non rilascerà dichiarazioni ai media. Lo ha detto alla Tanjug la madre del campione serbo, signora Dijana. Djokovic, al suo arrivo oggi all'aeroporto di Belgrado dopo la sua espulsione ieri dall'Australia, ha evitato di incrociare giornalisti, cineoperatori e i numerosi suoi sostenitori, che lo hanno accolto con sventolio di bandiere serbe e scandendo a lungo 'Nolè, 'Nolè. È evidente che il numero uno del tennis mondiale, dopo la lunga e stressante vicenda giudiziaria in Australia, che ha focalizzato l'attenzione dei media planetari e che si è conclusa con la sua espulsione dal Paese per ragioni sanitarie dal momento che non è vaccinato contro il covid, ha bisogno di un periodo di riposo e di riflessione, anche in vista dei prossimi impegni e tornei che potrebbero riproporre problemi analoghi per il campione serbo.