Di Francesco: «Tornando indietro non accetterei il secondo anno di mercato alla Roma»

L’ex tecnico giallorosso alla presentazione del libro del procuratore Pietro Chiodi "Dalla Curva Sud al Paradiso: «Cosa non rifarei? Nel secondo anno mi sono trovato ad avere un mercato non all’altezza di quello fatto l’anno prima. Mi aspettavo scelte diverse per portare avanti il percorso del 4-3-3 che avevo intrapreso nel primo anno. Poi ho dimostrato di poterlo modificare in base alle partite ma potevamo fare meglio. Un po’ forzato il fatto di voler andare via dopo il Porto. Tornassi indietro non lo rifarei vedendo le mie esperienze dopo. Spero in futuro di sbagliare di meno».