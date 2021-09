Tutto pronto dentro e fuori lo stadio Olimpico: il derby della Capitale, quello tanto atteso (da venti mesi per i tifosi) è arrivato. La Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di José Mourinho sono attese da tantissimi sostenitori. Se i giallorossi hanno festeggiato l'arrivo del pullman dei loro beniamini, i biancocelesti si sono radunati a Ponte Milvio come ai vecchi tempi, in mille a cantare canzoni e cori.