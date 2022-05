Denis Lynch trionfa al Rolex Gran Premio Roma

Trionfo irlandese nel verde di Villa Borghese, dove Denis Lynch, cavaliere classe 1976, grazie ad una prova maiuscola e priva di sbavature, si è aggiudicato il prestigioso Rolex Gran Premio Roma, nell’ovale di Piazza di Siena. Il vincitore, in sella a Brooklyn Heights, è stato protagonista di due round praticamente perfetti, conclusi senza errori e facendo registrare anche ottimi tempi, soprattutto nella run decisiva. Una grande velocità d’esecuzione che gli è valsa la vittoria finale, strappata agli altri quattro concorrenti capaci di chiudere il pomeriggio romano senza alcuna penalità. Secondo posto per la tedesca Jana Wargers, in sella a Limbridge; seguita dal migliore degli azzurri, l’aquilano Piergiorgio Bucci, classe 1975, che oggi ha regalato spettacolo in sella a Cochello, facendo trepidare fino all’ultimo ostacolo un pubblico accorso numeroso. Ed è stata proprio la cornice di tifosi il vero valore aggiunto di questo indimenticabile pomeriggio di sport. Spalti pieni di appassionati e di curiosi, infatti, che grazie anche alla giornata estiva e ventilata, hanno accompagnato amazzoni e cavalieri lungo tutto il giorno, dando vita alla palestra a cielo aperto più bella del Mondo. “Un successo, con oltre 25 mila spettatori in quattro giorni” ha detto Diego Nepi Molineris, Direttore Generale di Sport e Salute. Splendido, al solito, il tracciato studiato dallo Chef de Piste Uliano Vezzani, che in un gioco di distanze e di strutture ha costruito un percorso degno dei migliori Rolex Gran Premio Roma. Quinto il secondo degli italiani, Emanuele Camilli, in sella a Chadellano PS.