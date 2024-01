De Rossi: "I giocatori della Roma non hanno paura delle trasferte"

EMBED





Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro la Salernitana: "Io vedo giocatori di personalità e vedo giocatori che in trasferta ci hanno vinto, ci hanno portato in finale in Europa giocando anche in trasferta. Cristante e Spinazzola hanno vinto un Europeo vincendo una finale contro l’Inghilterra fuori casa. Ci sono momenti in cui le cose vanno male in casa, altri in cui vanno male in trasferta. Sono fasi della stagione".