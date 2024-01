De Rossi: "I calciatori della Roma sono forti, non vengono dall'oratorio"

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Salernitana: «Sono giocatori fatti e formati, conoscono tante cose dal punto di vista tattico e calcistico. Se alla Spal abbiamo visto qualcosa dopo 20 partite, a questi gli dici qualcosa a sono tanto ricettivi. Se vedete belle partite il merito è loro e poi sono stati allenati da un allenatore forte. Non vengono dall’oratorio. Io do solo qualcosa idea che ci potrebbe aiutare a portare a casa punti. Sembrano piacergli queste idee, non fanno fatica a farle diventare loro. Ci vuole tempo a dargli un’impronta».