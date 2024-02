De Rossi: "Dopo la Spal tante porte in faccia. Resterei a vita alla Roma"

Il tecnico giallorosso alla vigilai della partita contro l'Inter: ««Ho letto questi articoli anche un paio di anni fa, poi quando mi hanno mandato via dalla Spal in pochi pensavano che potessi farlo e in pochi hanno deciso di prendere me. Le porte sono rimaste chiuse. Penso di poter fare questo lavoro, un po’ per caso mi sono trovato nel posto in cui lo vorrei fare per tutta la vita. Il fatto che io sia arrivato qui, può essere una casualità ma anche un segnale importante. Conosco la parte del calcio che conosco meglio, mi sento più a casa mia qui dove è più difficile rispetto a dove il livello è più basso. Mi godo questa avventura a prescindere da quanto durerà».