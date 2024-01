Roma, De Rossi: «Avrei rifiutato se la squadra fosse stata scarsa»

Le parole del nuovo tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Verona : «Era il momento giusto per rifiutare la Roma secondo te? La Roma non si rifiuta è un po’ quello che è successo a Pirlo che è partito dall’Under 23. Ci sono uomini che rifiutano e uomini che si buttano dentro. Non è un discorso di vezzo o nostalgia del passato. Ho fatto un’analisi veloce dei valori di questa squadra e l’unica ragione per cui avrei detto no se la squadra era mediocre e scarsa. Penso che la squadra sia forte e penso che il lavoro che dobbiamo improntare mi aiuti anche a sviluppare la mia carriera. Dove, lo vedremo».