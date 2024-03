De Ross su Celik: «Se un giocatore è una sega, ci resta. Ma lui è forte»

L'allenatore della Roma dopo il 4-0 contro il Brighton: « Se uno è una sega è una sega. Lui è forte, ha fatto bene non perché lo martello dicendogli che è forte e lo martello psicologicamente. Si allena a duemila, quando non giocava e gli preferivo chiunque, aveva il sorriso e non perché è scemo».