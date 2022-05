Emozioni e sorrisi. E anche qualche fischio. Per il presidente De Laurentiis che, in campo prima di Napoli-Genoa, consegnava il trofeo a Insigne. Sui social si è scherzato sulle dimensioni della Coppa: «È alta quanto il capitano». Una battuta per stemperare la tensione, l'emozione di un addio. Quello all'attaccante che dopo 433 partite lascia il Napoli per trasferirsi, dal primo luglio prossimo, al Toronto in Canada.