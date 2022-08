Europei di Monaco, Crippa oro nei 10.000 metri: «Per me è la prima volta, questa vittoria ha un valore speciale»

(LaPresse) «Come avevo detto, speravo di ritornare qui a Casa Italia con una medaglia diversa rispetto a quella di bronzo nei 5.000 metri per festeggiare insieme a tutti i miei amici. Sono riuscito a fare quello che avevo promesso e sono molto felice. Ho condotto una buona gara, questa per me è la prima medaglia d'oro in assoluto a livello individuale e devo confessare che ha un valore diverso». Lo ha dichiarato Yemen Crippa dopo l’oro conquistato nei 10.000 metri agli Europei di Monaco.

