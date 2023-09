Cori contro Juve, cosa hanno cantato i giocatori del Milan

Dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Roma, il Milan festeggia in pullman. Partono i cori dei giocatori, che finiscono sui profili social con i video pubblicati. L'attenzione si concentra su un coro, intonato in modo approssimativo e non del tutto comprensibile: c'è un riferimento a 'juventino' che fa pensare al coro intonato negli stadi sulle note di 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri. Alcuni giocatori del Milan, in particolare gli stranieri, intonano il coro con parole poco comprensibili. Per la procura della Figc, ce n'è abbastanza per aprire un'indagine. (Adnkronos)