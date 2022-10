Coppa Italia, Torino e Genoa agli ottavi

Torino e Genoa sono le prime due qualificate agli ottavi di finale di Coppa Italia. I granata hanno travolto 4-0 il Cittadella e nel prossimo turno sfideranno il Milan. Il Grifone ha battuto di misura la Spal grazie a un rigore di Gudmundsson e negli ottavi se la vedrà con la Roma. Per De Rossi, al primo ko sulla panchina dei ferraresi, sfuma la possibilità di affrontare la sua ex squadra. Oggi in programma altre tre partite: alle 15 Spezia-Brescia e alle 18 Parma-Bari, mentre alle 21 l'Udinese, una delle riverlzioni di questo inizio di campionato, incrocerà il Monza. (LaPresse)