Coppa Italia, San Siro esaurito per Milan-Cagliari

EMBED





Tutto esaurito stasera a San Siro per Milan-Cagliari il match degli ottavi di Coppa Italia che apre il 2024 del calcio italiano. Previsto un grande turn over per le due squadre. Tra i rossoneri dovrebbero partire tra i titolari 3 giovanissimi: Simic, Jimenez e Traorè. Tra i sardi resta a riposo Pavoletti. Fischio d'inizio ore 21. Domani altre due sfide: Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese. Giovedì a chiudere il quadro degli ottavi di finale Juventus-Salernitana. Oggi intanto si apre ufficialmente la finestra invernale del calciomercato.