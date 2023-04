Coppa Italia, Juve-Inter 1-1: si decide tutto a San Siro

Finisce 1-1 – e in rissa – la prima semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ieri sera, allo Stadium, i bianconeri sono passati in vantaggio all'83' grazie a un gol di Cuadrado. In un finale incandescente, i nerazzurri hanno acciuffato il pareggio al 95' con un calcio di rigore trasformato da Lukaku, che viene espulso per doppia ammonizione per eccessiva esultanza dopo il gol. A fine partite scoppia una bagarre in campo, con Cuadrado e Handanovic espulsi per rissa. Si deciderà tutto, quindi, nel match di ritorno a San Siro, previsto per mercoledì 26 aprile. Stasera alle 21 il match di andata della seconda semifinale; allo Stadio Zini si gioca Cremonese-Fiorentina. (LaPresse)