Il Senegal si è qualificato per la finale della Coppa d'Africa battendo per 3-1 il Burkina Faso nella semifinale giocata a Yaounde. Queste le reti: nel st 25' Diallo, 31' Gueye, 37' Blati Touré (BF), 42' Mané. In finale il Senegal incontrerà la vincente dell'altra semifinale tra Camerun ed Egitto