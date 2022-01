Como, il video che presenta Alex Blanco è tutto da ridere

Rinforzo spagnolo per il Como 1907, attualmente a metà classifica in serie B, che ha annunciato l'ingaggio a titolo definitivo dal Valencia di Alex Blanco, 23 anni compiuti da poco, attaccante esterno sinistro classe 1998, cresciuto nei settori giovanili di Barcellona e Valencia. Un'operazione che la società comasca ha concluso dopo il grave infortunio occorso al belga Moutir Chajia, che sarà fuori per tutta la stagione.

Alex Blanco ha debuttato nella Liga Spagnola con l'Alaves nella stagione 2018/19, mentre nell'annata successiva, con 30 presenze, 3 gol e 2 assist è stato protagonista nella seconda serie spagnola con il Real Saragozza, arrivando fino alla semifinale playoff per la promozione nella Liga. Dalla stagione 2020/21 Blanco ha giocato nel Valencia facendo registrare 16 presenze tra Liga e Copa del Rey e segnando il primo gol nella Liga il 21 marzo 2021 contro il Granada. «Sono molto felice di essere qui e sono grato alla società per avermi scelto - ha dichiarato Blanco - Inizia un nuovo capitolo per la mia carriera e sono contento e stimolato all'idea di confrontarmi con il calcio italiano che ho sempre seguito con grande interesse. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l'ora di iniziare».