Colombia, Luiz Diaz riabbraccia il padre dopo il rapimento

L'attaccante colombiano del Liverpool, Luís Díaz, ha incontrato suo padre, Luís "Mane" Díaz, dopo 12 giorni di prigionia a seguito di un rapimento. Questo è stato il primo contatto del giocatore con la famiglia che ha vissuto momenti di angoscia. Le immagini dell'abbraccio sono state pubblciate dalla Federazione Colombiana. Con l'arrivo di Luís Díaz e Deiver Machado, la Nazionale sudamericana è al completo per continuare la preparazione e concentrarsi sulla partita contro il Brasile. Il rapimento dei genitori di Díaz, avvenuto il 28 ottobre, è stato perpetrato da uomini armati in motocicletta. La madre è stata liberata poco dopo il rapimento, mentre il padre è stato trattenuto per diversi giorni prima del rilascio da parte del gruppo guerrigliero dell'Esercito di Liberazione Nazionale.