Ciclismo, presentate le tappe del Tour de France in Emilia-Romagna

Firenze-Rimini sarà la tappa inaugurale del Tour de France 2024, che si fermerà in Italia anche nelle due tappe successive, prima di far rientro in Francia, con le tappe Cesenatico-Bologna (30 giugno) e Piacenza-Torino (1 luglio). In 109 anni di storia è la prima volta che la Grande Boucle partirà dal Bel Paese. Le tappe che attraverseranno l'Emilia Romagna sono state presentate durante la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli . "L'Emilia Romagna ha portato a casa l'evento ciclistico più importante del mondo. E' una grandissima opportunità, una vetrina per il nostro territorio verso l'Europa e il mondo interno. La nostra Regione punta monto sul turismo attivo, sul ciclismo e sul ciclo turismo, che sta avendo una crescita importante, soprattutto negli ultimi anni" ha dichiarato Davide Cassani, ex ct della nazionale ciclismo e attuale presidente di APT Emilia Romagna. (LaPresse)