Ciclismo, Nibali chiude la carriera

Ultima corsa da ciclista professionista per Vincenzo Nibali. Alla soglia dei 38 anni, lo Squalo chiude la sua straordinaria carriera con l'esibizione nell'iconico Giro di Lombardia, dove ha già trionfato due volte. Nessuno in Italia, dai tempi di Gimondi, ha vinto di più del messinese: 54 successi oltre a due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta di Spagna. Oggi si parte da Bergamo e si arriva a Como dopo 253km per una delle cinque classiche Monumento. Alla vigilia, Nibili ha dichiarato di sentirsi bene e proverà a piazzare l'ultimo colpo del campione.